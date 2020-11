Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer incep sa fie aduse din Statele Unite in Eruopa. Wall Street Journal scrie ca de vineri au inceput primele zboruri dinspre SUA spre Europa in care sunt transportate vaccinurile anti-coronavirus. Dozele de vaccin ar urma sa ajunga la Bruxelles. Conform…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles, informeaza Wall Street Journal.

- In momentul in care vestile bune despre un vaccin contra Covid-19 aduc putin optimism, neincrederea publicului pentru imunizare ar putea sa faca inutil si cel mai eficient produs, avertizeaza responsabilul diviziei de imunizare al OMS, scrie AFP. "Un vaccin care ramane in congelator sau intr-un…

- "Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA. Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", a estimat directorul…

