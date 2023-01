Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin fost prezent in platoul Mireasa - Capriciile Iubirii și a facut primele declarații despre casnicia eșuata cu Miruna, dupa ce tanara a recunoscut ca l-a inșelat. Fostul concurent de la Mireasa se arata afectat inca de desparțire, dupa ce fosta lui soție a marturisit ca l-a cautat pe fostul iubit…

- La petrecerea de sambata au venit și foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa. Damaris, Sebaidin, Gioergio, Denisa, Ada, Andrei au petrecut alaturi de actualii concurenți pe ritmuri orientale.

- Blaze și Izabela traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar rodul iubirii lor se va vedea in curand, deoarece iubita fostului concurent Mireasa este insarcinata! Cei doi se bucura de primele momente in postura de viitori parinți, astfel ca au publicat primele imagini cu buritca de gravida a Izabelei.

- Relația lui Andrei cu Inga a fost de la inceput presarata cu mai multe neințelegeri, care s-au transformat in conflicte, ce au dus intr-un final la desparțire. In ediția din aceasta seara, vineri, 25 noiembrie, cei doi au marturisit ca inca mai au sentimente unul pentru celalalt și ca iși doresc sa…

- La ediția din aceasta seara, 22 noiembrie, Inga și Andrei au avut parte de cateva momente tensionate. Cei doi au mers intr-o vacanța impreuna, iar acolo au aparut neințelegerile și desparțirea.

- Andrei a fost macinat de gelozie și i-a adus Ingai o serie de acuzații, confirmand ca Inga s-a uitat la DJ la petrecerea care a avut loc in weekend. In urma acestor acuzații pe care Andrei i le-a adus, concurenta a susținut faptul ca este din ce in ce mai nesigura de relația lor. Cei doi concurenți…

- Neințelegerile au inceput sa iși faca apariție intre Raluca și Alex. Concurenta a ținut sa-i reproșeze cateva lucruri partenerului sau. Hai sa vezi ce nemulțumiri a avut tanara la adresa iubitului ei.

- Cearta in casa Mireasa! In ediția de astazi a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, Valentin și Miruna au avut un schimb de replici taioase dupa ce concurenta a spus ca cererile in casatorie ar fi ...forțate. Imediat, concurentul a raspuns, iar Miruna a spus ca s-a simțit amenințata.