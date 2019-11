Stiri pe aceeasi tema

- Hyundai este pe punctul de a prezenta un nou concept cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles, care iși va deschide porțile pentru presa in 18 noiembrie. Constructorul sud-coreean a publicat doua teasere și un scurt clip video cu conceptul unui SUV, despre care afirma ca va avea un sistem de propulsie…

- Noul BMW M2 CS, programat pentru lansarea oficiala in cursul Salonului Auto de la Los Angeles din luna noiembrie, a "scapat" deja pe internet intr-o serie de fotografii clare care ne permit sa analizam liniile modelului de performanța. Așa cum era de așteptat, producatorul bavarez a pregatit pentru…

- Constructorii japonezi vor profita de Salonul Auto de la Tokyo de la sfarșitul lunii octombrie pentru a prezenta o serie de concepte și modele, iar Lexus nu face excepție de la aceasta regula. Conform unui anunț recent, producatorul nipon urmeaza sa prezinte publicului primul sau concept electric, iar…

- In cadrul Salonului Auto de la Geneva din luna martie, Alfa Romeo a prezentat conceptul Tonale. Prototipul dezvoltat de italieni anticipa un nou SUV de serie. Acum, cateva imagini cu versiunea de producție Alfa Romeo Tonale au aparut pe un forum italian, iar mai apoi au fost preluate de o serie de conturi…

- Versiunea cu hardtop retractabil a lui Aston Martin Vantage iși va face loc in curand in oferta constructorului britanic. Producatorul a publicat primele imagini cu prototipul lui Vantage Roadster, astfel ca toate modelele din gama vor avea o astfel de versiune, cu excepția lui Rapide. Detaliile tehnice…

- BMW pregatește lansarea noului M2 CS (Club Sport). Noua versiune dezvoltata de constructorul german ar urma sa fie expusa in premiera in luna noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. In urma cu cateva zile, nemții au organizat un eveniment special in cadrul caruia apropiații marcii au facut…

- La scurt timp dupa incheierea Salonului Auto de la Frankfurt, constructorii auto incep sa se pregateasca pentru Salonul Auto de la Tokyo, care iși va deschide porțile in 24 octombrie. Mitsubishi a anunțat ca va prezenta conceptul unui SUV plug-in hybrid de mici dimensiuni despre care afirma ca va avea…

- Gama de modele electrice Audi va fi completata in curand de un SUV coupe deriviat din conceptul e-tron Sportback prezentat in urma cu doi ani. Constructorul german a publicat in primavara acestui an un clip video de la un test cu un prototip al noului model, insa ulterior germanii au fost nevoiți sa…