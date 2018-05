Primele țări calificate în finala Eurovision 2018 In urma primei semifinale a concursului Eurovision 2018 s-a stabilit care sunt primele zece țari calificate in finala de pe 12 mai de la Lisabona. Astfel, de prima semifinala au trecut Albania, Cehia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda și Cipru. Marți seara, interpreți din 19 țari au urcat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, in prima semifinala a concursului: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (in prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croatia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elvetia (in a doua… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

