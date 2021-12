Primele suspiciuni de variantă Omicron în România. Un posibil caz, în Brașov Un prim caz suspect de infectare cu noua varianta de coronavirus, Omicron, a fost detectat la o persoana din județul Brașov, intoarsa recent din Africa de Sud. Trei persoane sosite din Africa de Sud au fost confirmate cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce au afectuat testele PCR. Este vorba de unul din componenții echipei de rugby CSM Stiinta Baia Mare și alte doua persoane repatriate din Africa de Sud. DSP și Ministerul Sanatații confirma alte doua cazuri de COVID-19 in randul celor care au sosit din Africa de Sud, pe langa sportivul din Baia Mare care a ajuns in noaptea de marti spre miercuri pe Aeroportul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

