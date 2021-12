Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la persoanele repatriate din Africa de Sud, precizam faptul ca, in urma testelor efectuate, 3 persoane (2 la aeroportul din București și 1 la Baia Mare), au fost depistate ca fiind pozitive cu virusul SARS-CoV-2. Precizam ca testele au fost efectuate la cele doua aeroporturi (București și…

- Inca doua persoane venite din Africa de Sud, confirmate COVID-19 In afara de jucatorul de rugby confirmat COVID-19, au mai fost depistate pozitiv și alte persoane din avionul care a venit in Romania cu lotul de rugby din Africa de Sud.Este vorba de doua persoane care au fost marți (30 noiembrie - n.red.)…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare, abia sosita din Africa de Sud in Romania, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Un jucator din cadrul echipei de rugby CSM Știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 dupa ce a fost in Africa, anunța autoritațile. Inca…

- Știința Baia Mare a reușit sa ajunga ieri in Romania, insa are parte de noi probleme. Un jucator revenit din Africa de Sud a fost testat pozitiv la COVID pe aeroportul din Maramureș. CONTEXT: Zborurile din Africa de Sud catre Europa au fost anulate dupa apariția unei noi variante de coronavirus, Omicron,…

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa.Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…

- Peste 72% dintre infectarile cu coronavirus si 91, 6% dintre decesele COVID, inregistrate saptamana trecuta in Romania, au fost la persoane nevaccinate – a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Din totalul cazurilor, cele mai multe s-au inregistrat in: Bucuresti si in judetele Ilfov, Timis,…

