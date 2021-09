Răzvad, comuna unde se lucrează la foc continuu. VIDEO

Răzvad este comuna unde se lucrează la foc continuu, grădiniță nouă, străzi asfaltate, locuri de joacă, acestea sunt o parte din investițiile The post Răzvad, comuna unde se lucrează la foc continuu. VIDEO first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]