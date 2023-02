Primele sume de ajutor pentru plata energiei au fost virate. 700 de lei pentru facturile din ianuarie - iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, romanii cu venituri reduse primesc, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Primele plati pot fi facute, dupa cum au dat asigurari autoritatile, incepand de luni, 20 februarie. Bugetul masurii de sprijin are ca sursa de finanțare…

- Incepand de luni, 20 februarie, se vor putea face primele plati cu ajutorul voucherelor pentru incalzire acordate de stat. Totuși, beneficiarii acestora sunt indemnați sa nu se inghesuie la oficiile poștale inca din primele zile in care iși pot achita facturile. Directorul Poștei Romane a promis prelungirea…

- Primele fonduri pentru achitarea facturilor pentru incalzire cu ajutorul cardului de energie vor fi virate in 15 februarie de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Ministrul Marcel Bolos a precizat la Radio Romania Actualitati ca persoanele cu venituri mici vor putea achita cu acest ajutor…

- Cardurile de energie, distribuite de la 1 februarie: aplicație online pentru plata facturilor, asigurata de Poșta Romana Miercuri, 1 februarie, incepe distribuția cardurilor de energie. Facturile la incalzire vor putea fi platite și online, cu banii din ajutorul de la stat. Guvernul Romaniei a adoptat…

- „Sunt 5 categorii de beneficiari: Pensionarii cu pensii sub 2000 lei, pensionarii cu pensie de invaliditate, tot sub 2000 lei, persoanele cu dizabilitați, beneficiarii de alocație de sprijin pentru intreținerea familiei și cei cu ajutor social.Poștașul aduce cardul la locuința beneficiarului, se poate…

- Anul viitor, pensionarii și persoanele cu dizabilitați ce au venituri mici, persoanele care primesc ajutor social și familiile care primesc alocație de susținere vor beneficia de un ajutor financiar de 1.400 de lei, ce va putea fi folosit pentru plata facturilor sau a datoriilor la energie electrica,…

- Facturile intarziate vor putea fi platite eșalonat: Furnizorii, obligați sa soluționeze plangerile inainte de plata facturii Facturile intarziate vor putea fi platite eșalonat: Furnizorii, obligați sa soluționeze plangerile inainte de plata facturii Proiectul de Regulament supus consultarii publice…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) pune in dezbatere publica un proiect privind eșalonarea la plata a facturii la energie electrica , pe o perioada de minimum 3 luni, la cererea clienților vulnerabili. ANRE a anuntat vineri ca supune consultarii publice Proiectul de…