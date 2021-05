Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile auto pe piata chineza au urcat cu 74,9% in martie, a douasprezecea luna de crestere consecutiva, pe fondul redresarii dupa criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile pe cea mai mare piata auto din lume au…

- Studiu CMS Europa redevine un mediu favorabil cumparatorilor dupa ce pandemia de COVID-19 a determinat o conduita mai reticenta la riscuri. Drept urmare, cel mai recent studiu anual de M&A al firmei internaționale de avocatura CMS a identificat o creștere semnificativa a plafoanelor de raspundere, perioade…

- Grupul financiar Tavex, fondat in 1991 in Estonia și lider de piața in Europa de Nord, iși consolideaza operațiunile de pe piața de servicii complete de tranzacționare a aurului fizic și schimb valutar din Romania. Modelul de business al companiei estoniene este unul inovator pe piața locala deoarece…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, acuza liberalii ca au masluit cifrele pandemiei, inainte de alegeri. ”Le-am descoperit cu surprindere!”. La o postare de pe o rețea sociala a fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu a postat un mesaj prin care susține ca, inainte de alegerile…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Dezvoltatorii romani de locuințe, alaturi de retailerii germani, precum Kaufland și Lidl, au fost cei mai activi cumparatori de terenuri in zona București – Ilfov pe parcursul anului 2020, potrivit raportului Bucharest Land Marketbeat realizat de compania de consultanța…

- Compania internaționala MVGM Group, avand peste zece ani de experiența pe piața locala prin achiziția diviziei de property management a JLL din mai multe țari din Europa, inclusiv Romania, a preluat serviciile de property management pentru complexul rezidențial NorthLight Residence, dezvoltat de InteRo…

- "Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi out of home (restaurante standard, fast-food, cantine, pub-uri si supermarket-uri) in cinci dintre cele mai mari orase din tara (Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov) s-a ridicat in 2020 la 10,2 miliarde lei, ceea ce reprezinta o scadere…

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, nivel similar cu cel din 2015, arata datele firmei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit Agerpres. Pandemia are un impact major asupra acestei industrii. Mai mult de jumatate dintre…