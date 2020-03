In China, unde COVID-19 si-a facut aparitia la sfarsitul lui 2019, epidemia da semne de regres de mai bine de cateva saptamani, in timp ce virusul continua sa se propage in restul lumii. Chiar daca restrictiile impuse continua sa fie draconice, iar multi locuitori prefera sa ramana izolati la domiciliu, cu fiecare zi, numarul pietonilor si automobilistilor creste pe strazile din Beijing, scrie Agerpres, potrivit Digi24.

Capitala ramane departe de afluenta obisnuita, iar mijloacele de transport in comun sunt, in cea mai mare parte, in continuare goale. Putini locuitori se aventureaza…