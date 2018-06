Cancelarul german Angela Merkel, angajata intr-o confruntare cu aripa dreapta a coalitiei sale privind politica in domeniul migratiei in Germania, a lansat marti semne ca ar dori sa aplaneze disputa cu aliatul bavarez, care parea de asemenea dispus la o rezolvare a situatiei, comenteaza France Presse. "Avem un destin comun", a spus Merkel, adaugand:"Ne-am demonstrat forta si o vom demonstra si in viitor", conform participantilor la o reuniune parlamentara a conservatorilor. Angela Merkel se referea la alianta istorica incheiata dupa razboiul intre partidul sau conservator Uniunea Crestin-Democrata…