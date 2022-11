Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus și acual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca explozia de pe teritoriul polonez arata ca Occidentul „se apropie de un nou razboi mondial”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Au aparut primele imagini de la locul in care au cazut rachetele rusești in Polonia. Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai multe ONG-uri au organizat sambata un referendum fictiv privind "anexarea" ambasadei Rusiei la Varsovia pentru a protesta cu umor impotriva actiunilor acestei tari in Ucraina, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Washingtonul - si Occidentul in ansamblu - ca foloseste Ucraina ca ''instrument de razboi'' impotriva Rusiei, el facand o comparatie cu actiunea Germaniei impotriva URSS in al Doilea Razboi Mondial, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Un inalt general american a declarat ca inca este neclar cum ar putea reacționa Rusia la ultimele eșecuri pe campul de lupta din Ucraina și a cerut o vigilența sporita in randul trupelor americane, in timp ce a vizitat o baza militara din Polonia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Actuala poziție de negociere a Rusiei cu privire la Ucraina nu este altceva decat o "incalzire pentru copii" inainte de viitoarele cereri de capitulare totala a regimului de la Kiev, a declarat luni șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut vineri aliatilor sa furnizeze Kievulului echipamente militare de iarna, precum imbracaminte, corturi si generatoare pentru a le permite trupelor ucrainene sa continue ofensiva impotriva invaziei Rusiei in sezonul rece, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca Occidentul nu isi respecta promisiunea de a ajuta ca exporturile de produse agricole si ingrasaminte rusesti sa ajunga pe pietele globale, ridicand potentiale semne de intrebare cu privire la angajamentul Rusiei fata de importantul acord…