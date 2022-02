Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma, joi, ca demersul de reconstructie institutionala a Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, pornit anul trecut de noua echipa manageriala, este de neoprit. ”In anul 2021 au fost luate cateva decizii cu mult curaj, care sunt necesare atat pentru restabilirea…

- In 10 ianuarie 2022 s-a publicat Ordinul 1592/2022 care aduce cateva modificari reglementarilor contabile, respectiv O 1802/2014. Acestea sunt:1.Se introduce o noua prevedere referitoare la faptul ca inregistrarea in contabilitate a veniturilor corespunzatoare cifrei de afaceri se efectueaza in funcție…

- De la inceputul lunii aprilie, Cristian Secoșan va prelua rolul de director general al Delgaz Grid și pe cel de director general adjunct al E.ON Romania, anunța compania cu capital german intr-un comunicat de presa.

- Compania de termoficare trage un semnal de alarma in cazul a 3200 de clienți (asociații de proprietari, societați) care nu și-au achitat facturile pentru energie termica, incalzire și apa calda, fapt ce ar putea duce la oprirea furnizarii energiei termice catre aceștia.Daca acest scenariu se va adeveri,…

- Schimbari la scutirea de la plata taxei de gunoi. In Mioveni, din 2022, scutirea se va acorda numai persoanelor care fac dovada, prin viza de flotant, a faptului ca locuiesc in alta localitate, iar scutirea se va face doar pe perioada valabilitații vizei de flotant. Primaria Mioveni aduce la cunoștința…

- Antrenorul roman Marius Sumudica a anuntat, miercuri seara, pe Instagram, primele transferuri facute in aceasta iarna de clubul turc Yeni Malatyaspor, anunța Agerpres. ''Pana acum am reusit sa transferam patru jucatori. Doi dintre ei sunt deja alaturi de noi, Azubuike si Donsah s-au antrenat…

- Teilor Holding, un grup de companii care include lantul de magazine de bijuterii de lux Teilor, Teilor Invest Exchange si compania de intermediere financiara Invest Intermed GF IFN, a debutat marti cu primele sale obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Capitalul atras de la investitori,…

- OMV Petrom va investi pana la 2 miliarde de euro in proiectul offshore Neptun Deep, care ii va aduce rezerve recuperabile de 50 miliarde metri cubi de gaze naturale, a declarat Christina Verhcere, CEO. Compania deține 50% din blocul Neptun Deep din Marea Neagra. „Proiectul Neptun Deep este inima strategiei…