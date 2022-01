Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a aplicat primele amenzi in scandalul facturilor uriase la curent si gaze, astfel ca Electrica Furnizare si Gaz Vest au fost sanctionate cu cate 200.000 de lei. Potrivit ANRE, cele doua companii au fost amendate pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, miercuri, intr-o intervenție la emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina Porumbel la Antena 3, ca este nevoie de masuri pe cat de urgente, pe atat de dure in scandalul generat de facturile uriașe la energie, masuri pe care ministrul…

- ANPC a gasit nereguli la doar doi furnizori in urma controalelor facute la cele 37 de companii de furnizare a energiei electrice și a gazelor. Președintele ANPC a declarat, miercuri, ca oamenii care primesc facturi uriașe și se considera pacaliți, pot suna la call-center-ul instiuției. Ministrul Energiei…

- Conform legislatiei in vigoare, persoanele fizice nu au dreptul sa detina si sa utilizeze articole pirotehnice daca nu fac dovada calitatii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale. Persoanele care…

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. El a anunțat și pe cine ar putea propune PSD in viitorul Guvern cu PNL. „Noi am luat decizia […] The…

- Produse expirate, frigidere neigienizate, insecte moarte in tavile de expunere din vitrine, vitrine frigorifice ruginite sau cu mucegai sunt doar cateva din neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorului in mai multe magazine CORA din Capitala. Unele dintre acestea au fost inchise…

- Peste 110.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 3.100 de amenzi, in valoare de 642.650 de lei. Polițiștii, impreuna cu jandarmi, polițiști de frontiera,…