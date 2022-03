Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, ca informatia conform careia pretul carburantilor a ajuns la 11 lei/litru a plecat de la reteaua de benzinarii MOL, iar „daca ar fi fost mai atenti, acest lucru nu s-ar fi intamplat”. „Dvs. (moderatorul – n. r.) nu puteti sa-i spuneti numele…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, Guvernul nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. "Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi in Romania.…

- Inspectorii ANPC au facut, in urma cu doua zile, mai multe controale la operatori economici din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Delfinului” din Sectorul 2 al Capitalei. In urma verificarilor s-au aplicat amenzi contravenționale in valoare totala de 97.000 de lei și 2 avertismente. In urma verificarilor,…

- Pe parcursul lunii ianuarie , inspectorii de munca din cadrul Serviciului Securitate și Sanatate in Munca au efectuat un numar de 47 de controale, in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse in perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind…

- Social Agresivitatea in trafic, sancționata cu amenzi intre 580 și 725 lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile ianuarie 28, 2022 12:34 Noile masuri cuprinse in ordonanța pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice adoptata in ședința de guvern…

- CARAȘ-SEVERIN – In acest sfarșit de saptamana, peste 400 de polițiști s-au aflat la datorie pe raza județului Caraș-Severin! In contextul sarbatoririi Anului Nou, polițiștii carașeni au fost angrenați in 75 de acțiuni organizate și misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice. Conform unui comunicat…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au efectuat o acțiune pe linia combaterii execeului de viteza, pe D.N. 1 C, Baia Mare- Seini-Valea Chioarului in chiar prima zi din noul an. In cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, din care 17 pentru nerespectarea regimului legal…

- Reprezentanții Jandarmeriei București au anunțat, joi, ca au fost dale alte 51 de sancțiuni in valoare de 54.000 in urma protestului fața de certificatul verde care a avut loc, marți, in fața Palatului Parlamentului.„In continuarea masurilor luate in data de 21.12.2021, in contextul manifestației de…