Primele rezultatele ale autopsiei lui Diego Maradona! De ce a murit, de fapt, marele fotbalist!

- Apar primele informații oficiale privind decesul legendarului fotbalist Diego Maradona. Ieri, oficialii anunțau ca acesta a murit in urma unui stop cardiac, insa autoritațile au deschis o ancheta. Diego Maradona a decedat din cauza unei insuficiente cardiace, potrivit raportului preliminar…

