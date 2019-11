Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis ramane politicianul preferet de marea majoritate a locuitorilor din judetul Alba pentru functia de presedinte al Romaniei. Candidatul PNL l-a ”zdrobit” la vot pe reprezentantul PSD.

- Ziarul Unirea Rezultatele parțiale la alegerile prezidențiale 2019, in Alba: Klaus Iohannis a obținut peste 75% din voturi Rezultatele parțiale la alegerile prezidențiale 2019, in Alba: Klaus Iohannis a obținut peste 75% din voturi Klaus Iohannis ramane politicianul preferet de marea majoritate a locuitorilor…

- Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a obținut aproximativ 8.000 de voturi din județele din Moldova și din sudul țarii, deși la recensamantul din 2011 numarul maghiarilor declarați in aceste zone era mult mai mic, informeaza Mediafax.Potrivit rezultatelor BEC, aproape…

- Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a obținut in județul Teleorman 433 de voturi la scrutinul de duminica, deși in județ traiesc, potrivit recensamantului din 2011, doar 18 etnici maghiari, potrivit Mediafax.ro.Kelemen Hunor a obținut și duminica sute de voturi in județul…

- La alegerile prezidențiale din județul Valcea, primul tur, pe primul loc in opțiunile de vot s-a situat Klaus Iohannis cu 57.553 de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Viorica Danicla cu 51.170 de voturi. Candidatul USR, Dan Barna, a obținut 15.789 de voturi, Mircea Diaconu a strans 15.219 voturi…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe sufragii exprimate in judetul Sibiu, el fiind urmat in clasament de Dan Barna si de Viorica Dancila, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Conform sursei citate, Klaus Iohannis a obtinut 66,74%…

- Klaus Iohannis a fost in București cel mai votat candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, dupa numararea a 99,92 la suta din voturi. Președintele in exercițiu a obținut 31,76 la suta din voturi. Dan Barna și Vasilica Dancila completeaza clasamentul, candidatul USR-PLUS obținand 24,83…

- Primele rezultate centralizate duminica seara la Gherla, dupa inchiderea urnelor de la cele 16 secții de votare, arata ca Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, conduce dupa numarul de voturi primite. Pe locul al doilea, pana la ora 23, se afla Viorica Dancila, candidatul PSD, urmata…