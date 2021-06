Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cei 3.304 candidați inscriși pentru a susține examenul național de Bacalaureat in Brașov, in sesiunea iunie-iulie 2021, 2.840 sunt absolvenți din promoția curenta și 464 din promoții anterioare. Din 3508 inscriși la inceputul anului școlar in clasele XII/XIII, 2987 au promovat. Cei mai mulți…

- Evaluarea Naționala 2021 pentru absolvenții clasei a VIII-a continua astazi, cu proba la Matematica. Examenul se va incheia, dupa acest test, pentru majoritatea elevilor, vineri urmand sa susțina proba la Limba și literatura materna doar elevii din școlile cu predare in limba materna. Proba scrisa…

- Peste 131.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sunt inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala. Din acest total, 12.006 de elevi sunt in municipiul Bucuresti. Evaluarea Nationala se va desfasura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021, informeaza Ministerul Educatiei. Examenul incepe marti, 22 iunie,…

- Evaluarea naționala 2021 incepe marți, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Ministerul Educației anunța ca va exista o linie TELVERDE la care vor putea fi sesizate eventuale nereguli, scrie Hotnews . Linia TELVERDE – 0800801100 – pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfașurarea…

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2021) se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021. Un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 in municipiul București, sunt inscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de catre…

- Intr-o saptamana incepe Evaluarea Naționala. Pe 22 iunie, absolvenții de clasa a VIII-a vor avea proba de limba romana. Accesul in salile de clasa va incepe la ora 8:00, iar subiectele vor fi imparțite la ora 9. Elevii vor avea doua ore la dispoziție ca sa le rezolve. Intr-un ghid publicat de Ministerul…

- Prima proba din cadrul Evaluarii Nationale se va desfasura la data de 22 iunie 2021. In data de 24 iunie 2021, va avea loc proba scrisa la disciplina Matematica. Pe 25 iunie 2021 va fi sustinuta proba scrisa la Limba si literatura materna ndash; ultima proba in cadrul evaluarii. Rezultatele inaintea…

- Elevii de clasa a VIII-a termina, vineri, cursurile ciclului gimnazial, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Inscrierile pentru sustinerea Evaluarii Nationale au inceput pe 4 iunie si se vor incheia vineri. Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura pe data de 22 iunie,…