- Turcii au ieșit la vot pentru a-și alege viitorul președinte și pentru a decide daca raman cu actualul șef al statului, Recep Erdogan, aflat la putere de aproape 20 de ani, sau il inlocuiesc pe acesta cu Kemal Kilicdaroglu. Potrivit ultimelor sondaje, contracandidatul lui Erdogan are un usor avans in…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans considerabil pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, in timp ce contracandidatul sau este creditat cu mult mai putine voturi, desi se anunta o cursa…

- Numaratoarea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a inceput deja de doua ori, iar primele rezultate au aparut in presa turca. Alegerile din Turcia sunt unele dintre cele mai importante din ultimii ani, in condițiile in care exista o șansa semnificativa ca actualul președinte, Recep Erdogan,…

- Cele aproximativ 200.000 de sectii de votare din Turcia s-au inchis duminica la ora locala 17:00 (14:00 GMT) dupa ce au primit fara incidente semnificative, de la ora 08:00, o multime de alegatori, chemati sa-l aleaga pe cel de-al treisprezecelea presedinte al Republicii si sa reinnoiasca parlamentul,…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Aflat la putere in Turcia de mai bine de 20 de ani, presedintele Recep Tayyip Erdogan se pregateste pentru cel mai dificil scrutin de pana acum din intreaga sa cariera politica si va participa duminica, la Istanbul, la cel mai mare miting de campanie din acest an electoral, inaintea alegerilor din 14…

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Alianta formata din sase partide de opozitie din Turcia l-a desemnat luni pe Kemal Kilicdaroglu, liderul principalei sale formatiuni, sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 14 mai pe seful statului Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 20 de ani, relateaza AFP, citata de Agerpres.