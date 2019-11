Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania a raportat marti venituri totale consolidate cu valoarea de 232 milioane de euro in trimestrul incheiat la 30 septembrie 2019, cu o scadere de 0,1% in baza organica in comparatie cu perioada similara a anului trecut, in timp ce baza totala de clienti este de 11 milioane.

- Gral Medical a inregistrat venituri de 120 milioane lei in primele 9 luni din 2019, potrivit Mediafax.Citește și: Viorica Dancila da vina pe Klaus Iohannis: Chiar presedintele n-a putut vorbi pentru ca aceasta investitie sa aiba loc in Romania? La nivelul de grup, compania Gral Medical…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…

- In perioada iulie-septembrie 2019, profitul operational inainte de dobanzi si impozitare si ajustat cu elemente speciale (Clean CCS) a scazut la 949 milioane de euro, de la 1,05 miliarde de euro in trimestrul trei din 2019. Contributia sectorului upstream a fost de 449 milioane de euro in perioada…

- Productia de energie a scazut in primele opt luni ale acestui an, o evolutie similara consemnand si exportul de energie electrica, iar consumul populatiei a urcat cu 20,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In perioada ianuarie - august 2019, productia interna de…

- Agentii economici din judetul Constanta au exportat, in primele cinci luni din acest an, cu 12,5% mai putine marfuri, importurile scazand si ele cu 0,6%, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, a informat Directia Judeteana de Statistica. Potrivit DJS Constanta, agentii economici din…

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi. Cele doua companii numara impreuna…