Primele rezultate ale platformei ajutorspitale.ro se traduc în ajutor concret pentru spitale din toată țara 80 de voluntari sunt implicați activ in platforma #ajutorspitale Peste 940 de medici și 282 de spitale au contactat pana acum platforma #ajutorspitale se afla in contact cu 16 comunitați de business și are sprijinul a zeci de companii Colaborare permanenta cu 6 ONG-uri și alte 4 inițiative civice de lupta impotriva Covid-19 Nevoi concrete ale cadrelor medicale din diverse zone ale țarii au fost acoperite pana acum prin implicarea a zeci de companii #ajutorspitale a implementat intr-un timp record un sistem structurat și funcțional de integrare a nevoilor medicilor și spitalelor cu resursele din… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

