Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost retinute pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma violentelor care au avut loc vineri seara la protestul diasporei din Piata Victoriei. Cei doi sunt acuzati de agresarea celor doi jandarmi, intre care o femeie, care la un moment dat au fost prinsi si…

- Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat astazi procurorului general, Augustin Lazar, demararea de urgența a cercetarilor in vederea stabilirii situației de fapt și elucidarii modului concret in care s-a produs intervenția Jandarmeriei, pentru restabilirea ordinii publice, la protestul de ieri, 10…

- Klaus Iohannis cere intervenția Procurorului General, în urma violențelor de la protestul Diasporei din Piața Victoriei, unde 450 de persoane au fost ranite și au avut nevoie de intervenții medicale.

- Antrenorul dinamovist Florin Bratu a analizat minusurile echipei, a expus si plusurile, a prefatat partida cu Viitorul, de luni din Liga 1 Betano, dar a comentat si despre protestul de vineri din Piata Victoriei, unul marcat de violente.

- Un barbat care tulbura ordinea publica in zona Pietei Victoria, acolo unde are loc proteatul romanilor din diaspora, si un altul care intentiona sa intre in piata, la protest, cu spray-uri graffiti, au fost dusi la sectia de politie pentru a fi legitimati si sanctionati, transmite Jandarmeria Bucuresti,…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul organizat astazi in Piata Victoriei din București. Printre cei care au pornit spre Capitala se afla mai mulți cetațeni din Alba Iulia. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor…

- Jandarmeria anunta masuri de securitate inainte de protestul de vineri al diasporei organizat in Piata Victoriei. Va fi un miting impotriva Guvernului, la care mii de romani care muncesc si traiesc in strainatate, au decis sa vina si sa isi ...

- Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți in dosarul morții paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor. Inițial, cei doi barbati au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de…