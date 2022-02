Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat primele restricții care se vor ridica in etapele de relaxare. Rafila spune ca dupa scaderea numarului de pacienți internați pe ATI Romania va renunța la obligativitatea...

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca, daca in perioada urmatoare numarul de paturi la terapie intensiva va scadea la 900, ar putea fi luata in considerare ridicarea unor restrictii.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca in urmatoarele trei-patru saptamani in Romania s-ar putea ajunge la acelasi numar de infectari cu SARS-CoV-2 ca la mijlocul lunii decembrie.

- In data de 5 februarie, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.618 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 380 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 1.042 paturi ATI COVID-19.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat ca autoritațile sunt de parere ca mare parte dintre pacienții internați la terapie intensiva cu forme grave de Covid-19 sunt infectați cu tulpina Delta și pentru a stabili cu exactitate acest lucru va fi efectuata o secvenție extinsa incepand cu saptamana…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca a semnat contractul privind livrarea antiviralului Molnupiravir, administrat pacienților cu simptome și risc de evoluție spre forme severe. Este posibil ca primele cantitați sa ajunga in Romania chiar la sfarșitul acestei saptamani. Antivrialul va fi distribuit spitalelor…

- Varianta Omicron a fost depistata și in Romania, astfel ca situația pandemica in care ne aflam incepe sa fie din ce in ce mai ingrijoratoare. Alarmate, autoritațile nu au stat pe ganduri, iar dupa o ședința de peste patru ore, au decis sa aplice noi restricții. Prin urmare, cele mai importante modificari…

- Situatia pautirlor din Sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva din judetul ConstantaPotrivit datelor furnizate duminica dimineata, 5 decembrie 2021, de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, in sectiile de terapie intensiva din cadrul unitatilor medicale de pe raza judetului,…