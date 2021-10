Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatate publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care propune, intre altele, instituirea obligativitatii purtarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, incepand de luni, elevii vor intra in vacanta pentru o perioada de doua saptamani. „Este evident ca scolile sunt puternic afectate si prin elevii care sunt infectati (cu SARS-CoV-2), dar si prin personalul, profesorii, invatatorii care se imbolnavesc.…

- Polițiștii bacauani, impreuna cu jandarmi, pompieri și reprezentanți D.S.V.S.A. au desfașurat in acest weekend o acțiune in sistem integrat pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional, precum și pentru limitarea raspandirii virusului Covid-19 in zonele aglomerate din…

- Avand in vedere situația epidemiologica in randul cadrelor didactice de la Școala Gimnaziala Filipeni și structura arondata, Școala Primara Fruntești, fiind 5 cadre didactice confirmate cu SARS-CoV-2, precum și rata incidenței cumulata la 14 zile a Unitații Administrativ – Teritoriale Filipeni, care…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bacau este convocat in ședința extraordinara maine, 26 septembrie ora 11.00, in sistem audio-conferința. Ordinea de zi a ședinței cuprinde constatarea incadrarii in limitele de incidența cumulata a cazurilor la 14 zile, in vederea punerii in aplicare a masurilor…

- Patru cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in perioada 7 iunie – 2 septembrie, iar o persoana dintre cele infectate a decedat, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre un barbat in…

- Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau verifica mierea vanduta in targurile și magazinele din județ. Controalele sun efectuate in scopul combaterii fraudelor alimentare din acest domeniu. „Cu ocazia controalelor oficiale efectuate la nivelul unitaților…

- Ca urmare a desfașurarii unui festival de muzica in aer liber la Insula de Agrement, in perioada 6 – 8 august 2021, Primaria Bacau informeaza Poliția Municipiului Bacau și Poliția Locala a Municipiului Bacau vor lua unele masuri vizand restricții de circulație și parcare astfel: – in perioada 06.08.2021…