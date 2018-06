Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca este socat de decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea, precizand ca s-a pregatit doar pentru varianta in care liderul social-democratilor ar fi fost achitat.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte vineri decizia in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la sapte ani si jumatate…

- Tot mai dependenta de alimentele de import, tara noastra a cumparat in primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 124,8 milioane de euro, in crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Gabriela Firea detoneaza…

- "O guvernare se exercita in baza unui program. Obiectivele asumate sunt: ca in urmatoarea perioada Ministerul Muncii sa finalizeze o analiza riguroasa a datelor financiare pentru a se putea prezenta cetatenilor informatiile financiare referioare la nivelul de pensie pe care il va avea un cetatean roman…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, dupa ședința BPN, ca nu este de acord ca Poșta Romana sa se privatizeze. `Decizie cu care nu a fost de acord niciun Guvern de pana acum și nu suntem de acord ...

- Parlamentarii s-au fript destul de tare cu dosarele OUG 13 și ”Dosarul Belina”, pentru ca procurorii DNA au luat pe sus miniștrii pentru decizii luate in interiorul Guvernului.Citește și: DOCUMENT - De ce pleaca Liviu Dragnea in Israel și cine suporta cheltuielile Cei vizați s-au aparat…

- PSD Iasi sustine ca usa partidului ramane inchisa atat pentru primarul Mihai Chirica, cat si pentru viceprimarul Gabriel Harabagiu, acuzandu-i pe cei doi ca se agata cu ”disperare” de orice mijloc pentru a ramane in continuare membri PSD. Conducerea PSD Iasi afirma, intr-un comunicat transmis luni,ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat luni eventuale discutii in partid sau in coalitie despre remanieri guvernamentale, precizand ca acestea nu se fac la televizor sau prin cafenele. "Remanierile guvernamentale nu le fac unii colegi de-ai nostri la televizor sau prin cafenea. Nu…