- Presedintia Ucrainei a salutat miercuri, 26 iunie, numirea premierului olandez in exercitiu Mark Rutte in postul de secretar general al NATO, subliniind rolul crucial al acestuia in infruntarea invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit news.ro.„Felicitari lui Mark Rutte”, a reacționat pe X seful Administrației…

- Nominalizarea de catre cele 32 de state membre ale NATO a premierului interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Alianței are loc oficial, miercuri, au anuntat surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres.Astfel, ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul…

- Kievul va beneficia pe termen lung de ajutor militar si financiar din partea NATO, in razboiul cu Rusia, dar acesta nu va cuprinde si trimiterea unor trupe aliate in Ucraina, a precizat joi, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.„La summitul NATO…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca provocarile cu care Ucraina se confrunta in razboiul cu Rusia „sunt majore si in crestere” si a estimat ca armata ucraineana se va putea impune in acest conflict „doar cu un sprijin solid si continuu” din partea statelor Aliantei.

- Ungaria a anunțat vineri, prin vocea ministrului sau de externe Peter Szijjarto, o „lupta lunga” impotriva planurilor NATO de a spori ajutorul pentru Ucraina in fața invaziei ruse.Potrivit lui Peter Szijjarto, citat de MTI, preluata de Agerpres, Ungaria nu va participa la planurile NATO de a-și spori…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a anunțat marti seara, dupa discutia telefonica cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea Flancului Estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina.Intr-o postare pe X, Stoltenberg, a afirmat ca a avut „o discutie buna”…

- Premierul olandez Mark Rutte a promis vineri un ajutor suplimentar de un miliard de euro pentru Ucraina „devastata zilnic de invazia rusa”. „Tarile de Jos vor debloca anul acesta un miliard de euro suplimentar pentru sprijinul militar” al Ucrainei, iar suma se adauga celor „doua miliarde de euro deja…

- Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a spus joi ca NATO nu este si nu va fi parte a conflictului din Ucraina. Anuntul a fost facut in conferinta de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor NATO. „Nu avem planuri sa trimitem trupe de lupta in Ucraina, nu a existat…