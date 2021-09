Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul falimentului ”tolerat” al City Insurance nu trebuie sa se opreasca aici. Dupa falimentele asiguratorilor ASTRA și Carpatica, iata ca nimeni din ASF nu pare sa fi învațat nimic, iar acum ne confruntam cu un nou caz care ne face sa platim mai mult pentru RCA din cauza ineficacitații…

- City Insurance, cel mai mare jucator din piața din Romania, cu peste 3 milioane de polițe incheiate și o cota de piața de 45%, companie care deține 20% din piața totala a asigurarilor, risca sa-și piarda licența și sa intre in faliment pentru ca nu are in conturi capitalul minim, adica 150 milioane…

- Compania de asigurare City Insurance se pregatește de faliment, dupa ce Fondul de Garantare a Asiguraților a anunțat Autoritatea pentru Supraveghere Financiara ca acționarii nu au virat sumele necesare pentru asigurarea capitalului minim necesar. Dar situația City Insurance nu este noua, iar supraveghetorii…

- Cutremur pe piața asigurarilor auto. Cel mai mare asigurator din Romania ar putea disparea! City Insurance, lider al pietei asigurarilor, nu a reusit sa depuna suma necesara pentru a acoperi cerinta de capital minim pana la inceputul acestei saptamani, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a anunțat ca in conturile companiei de asigurari City Insurance nu a fost efectuata nicio plata pana la finalul zilei de 6 septembrie și va merge mai departe cu analiza și va lua deciziile care se impun, cel mai probabil falimentul, relateaza Hotnews.Pentru a acoperi…

- ​Firma olandeza I3CP, interesata de achiziția City Insurance, liderul pieței RCA aflat în administrare temporara pentru grave probleme de lichiditate, a anunțat joi seara ca a subscris toate acțiunile pentru capitalizarea cu 150 milioane euro a asiguratorului. Dincolo de anunț însa, au intrat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat joi ca a lansat un instrument online care faciliteaza procesul de autorizare pe piata financiara non-bancara. „Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat un instrument online care faciliteaza procesul de autorizare pe piata financiara…

