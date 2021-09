Cutremure in Bulgaria! Distanta dintre epicentrele seismelor si Constanta

Doua cutremure de suprafata s au produs, noaptea trecuta, in Bulgaria.In ziua de 4 septembrie, ora 23:05 ora locala a Romaniei s a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 2 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor… [citeste mai departe]