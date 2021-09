Primele reacții din industria asigurărilor după falimentul CITY INSURANCE: Vom trece și peste asta! Timp de un an de zile, Autoritatea de Supraveghere Financiara a investigat amanunțit, impreuna cu alte autoritați similare din alte state, activitatea asiguratorului City Insurance. Totodata, ASF a sesizat Ministerul Public și autoritați ale statului roman cu privire la faptele descoperite la aceasta societate de asigurari. Ieri, Autoritatea impune respectarea legii și ridica autorizația de funcționare. Dupa acest anunț, au aparut primele reacții din piața asigurarilor. Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR) a anunțat ca a luat nota despre decizia ASF… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

