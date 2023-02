Primele reacţii ale statelor UE la debutul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei Astazi se implineste un an de la debutul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Primele reactii ale statelor Uniunii Europene, cand, incepand cu 24 februarie 2022, au cazut primele bombe in Ucraina, au vizat deschiderea frontierelor pentru milioane de refugiati si condamnarea agresiunii Rusiei si trimiterea de ajutoare umanitare si militare. Comunitatea europeana avea sa impuna Moscovei pachete de sanctiuni care sa slabeasca economia ruseasca, iar odata cu ea masinaria de razboi si propaganda de la Kremlin. Petrolul si gazul rusesc au fost si ele puse sub embargo, iar cel de-al 10-lea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

