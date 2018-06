Vestea ca Ionuț de la Exatlon s-a desparțit de soția sa a fost o mare surpriza pentru fanii fostului concurent. Daca apropiații așteptau o nunta, ei bine, cei doi ar fi ales sa ia o pauza. Jaguarul a vorbit despre zvonurile aparute in presa, mai ales ca Nella a șters toate fotografiile cu el. „Jaguarul” susține ca nu este vorba despre o desparțire reala și ca femeie de langa el e doar suparata ca „a lasat-o singura in Belgia”. „Iubita mea este cam suparata ca am lasat-o singura in Belgia. Nu a putut sa vina cu mine in Romania, ca nu i-au dat șefii concediu. Ma simt singur fara ea, dar dupa ce…