Primele rachete hipersonice Avangard, ''puse în funcţiune'' vineri (armata rusă) Armata rusa a anuntat vineri ''punerea in functiune'' a primului sau regiment de rachete hipersonice Avangard, una dintre noile arme dezvoltate de Moscova si considerata de presedintele Vladimir Putin ca fiind ''practic invincibila'', relateaza AFP. Ministrul Apararii Serghei Soigu a raportat presedintelui Putin ca primul regiment echipat cu noi sisteme strategice hipersonice Avangard este gata sa functioneze de la 10.00 ora Moscovei (07:00 GMT), conform unui comunicat al ministerului citat de agentiile de presa ruse. In decembrie 2018, armata rusa a anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

