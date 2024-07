Stiri pe aceeasi tema

- David Andrei Vlad face istorie prin rezultatele sale remarcabile și prin dedicarea sa fața de studiu, intreaga sa activitate fiind caracterizata de performanța și excelența. Elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzau, David Andrei Vlad s-a inscris in campania „100 de tineri…

- Ștefania Uța este tanara care cucerește lumea atletismului, fiind una dintre cele mai promițatoare atlete din Romania. La doar 16 ani, este deja un nume cunoscut in lumea atletismului, iar recent Ștefania s-a inscris in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”, desfașurata la nivel național…

- Campionul național la rezolvarea cubului rubik, Ianis Chele, in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei” a Fundației Dan Voiculescu Ianis Chele, elev in clasa a VII-a la Școala „Pia Bratianu” din București, a devenit o figura remarcabila in comunitatea cuberilor din Romania și din intreaga…

- Camil Tiron face performanța de la 6 ani pe note muzicale. Nascut la o zi diferența fața de compozitorul lui preferat Wolfgang Amadeus Mozart, pe 28 ianuarie, Camil a inceput sa cante la pian fara a cunoaște notele muzicale, iar dupa ce a fost indrumat de profesoara de pian, a cucerit rand pe rand concursurile…

- Șase elevi din Constanța au reușit sa cucereasca lumea prin inovație și creativitate, obținand Marele Premiu la prestigiosul concurs internațional „Mars Innovation Challenge”. Echipa romana a demonstrat cum poate fi colonizata planeta Marte, iar acest succes remarcabil le-a adus un loc in campania „100…

- La doar 17 ani, tanara Iris Ionescu este in cautarea unui tratament revoluționar impotriva tuberculozei. Cu o pasiune neobosita pentru știința, Iris iși dedica timpul cercetarii membranei bacteriei care provoaca aceasta boala devastatoare, urmand sa participe in cadrul unui internship in Olanda, la…

- Antonia Dragomir, o tanara gimnasta de doar 11 ani, a devenit un nume cunoscut in lumea gimnasticii romanești și internaționale, datorita talentului sau remarcabil și dedicarii exemplare. Descoperita și antrenata de maestra emerita a sportului și campioana europeana la gimnastica, Mirela Pașca, Antonia…

- Robert Niculae, la doar 13 ani, a expus la New York, in cadrul primei expoziții internaționale de la Artio Gallery, o lucrare de arta ce ilustreaza Manastirea Radu-Voda. Performanța sa artistica l-a propulsat pe locul al doilea, dupa o selecție riguroasa, in categoria „Talente din toata lumea”, atragand…