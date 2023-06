Stiri pe aceeasi tema

- Audierea candidatilor propusi pentru a ocupa functiile de ministri in Cabinetul Ciolacu a inceput miercuri, de la ora 10.00, urmand ca votul de investitura sa aiba loc joi. Avizul comisiilor de specialitate este consultativ și, deși miniștrii din Guvernul Ciolacu ar trebui evaluați daca sunt sau nu…

- Dupa ce au fost, miercuri, la Cotroceni, unde au discutat cu președintele Iohannis, premierul Ciuca și liderul PSD, Marcel Ciolacu, viitorul prim-ministru, dupa rotativa, au avut, la sediul Guvernului, discuții cu liderii sindicatelor din Educație. La finalul acestei intrevederi de la Palatul Victoria,…

- Marcel Ciolacu a prezentat, intr-un mesaj postat pe Facebook, deciziile luate in urma discuțiilor purtate cu sindicatele din Sanatate. „Așa cum am spus, am stopat orice negociere politica pana la rezolvarea problemelor sociale din țara. Astazi am avut o discuție foarte aplicata cu reprezentanții sindicatelor…

- Au eșuat negocierile dintre sindicaliștii din invațamant și Guvern, așa ca greva va continua. Anunțul a fost facut de sindicaliști la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul FSLI…

- Sindicaliștii din invațamant au anunțat, marți, la finalul discuției de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului, ca nu s-a ajuns la un acord cu privire la incetarea grevei generale a profesorilor. „Azi nu avem nimic concret. Poate maine vin cu o surpriza (cei din Guvern, n.red.). La sediul…

- Cu trei partide politice aflate la Guvernare, avem o țara in care aproape toate domeniile sunt blocate. Dupa un an și jumatate de cand Coaliția se afla la Guvernare, am ajuns la un punct și de la capat. Deși in aceste zile trebuia sa fie gata lista noilor miniștri din Guvernul Ciolacu, totul este amanat.…

- Mesajul-ordin de ieri al președintelului Klaus Iohannis ca șefii partidelor din coaliție sa finalizeze negocierile pentru rotativa pana saptamana viitoare a produs șoc pe scena politica și deja luni va ziua marilor surprize. Iohannis: ”De cine si cum face coalitia sunt chestiuni care se negociaza intre…