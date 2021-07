Platforma pentru eliberarea certificatului verde a avut probleme tehnice joi dimineața. Portalul a devenit funcțional abia dupa cateva ore. Portalul web de pe care cetatenii romani sau straini isi pot genera certificatele digitale UE privind COVID a fost nefuncțional cateva ore. El trebuia sa fie disponibil incepand de joi, 1 iulie, insa accesand https://certificat-covid.gov.ro aparea […] The post Primele probleme la platforma pentru eliberarea certificatului verde first appeared on Ziarul National .