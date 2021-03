Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape doua luni Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu anunațau ca s-au desparțit, insa fanii au sperat ca marea impacare se va produce cat mai curand. Acest lucru nu s-a intamplat momentam, iar daca actorul a mers in vacanța la munte pentru prima data fara fosta lui iubita, acum și Cristina…

- Emisiunea Chefi la cuțite revine pe micile ecrane! Chefii Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu se intorc cu sezonul 9 duminica, 29 februarie, la ora 20:00. Fanii sunt extrem de incantați și abia așteapta sa vada ce concurenți se vor mai intrece prin diferite bucate culinare desavarșite.…

- Dupa 9 ani de relație, Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman și-au spus adio, iar vestea desparțirii a picat ca un șoc pentru toți cei care i-au placut! Aceștia deja nu mai locuiesc impreuna, iar actorul din serialul ”Adela” a plecat deja in prima vacanța fara cea care i-a fost partenera atata timp!

- Andra și Catalin Maruța se afla in izolare, impreuna cu fetița lor Eva, dupa ce, potrivit PRO TV prezentatorul a anunțat ca s-ar fi infectat cu COVID-19. Chiar daca va trebui sa petreaca toata vacanța in casa, cei trei sunt intr-o forma buna, iar dovada sta in cele mai recente filmulețe și imagini cu…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au o extra surpriza pentru fanii serialului Adela. Cei doi prezinta "Adela - Tot ce nu se vede", o producție exclusiva pentru a1.ro și Happy Channel. Cei doi sunt in misiune pe platouri și va arata ce se intampla in spatele camerelor de filmat.

