- Avem primele imagini din apartamentul unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi electricieni. Ancheta a stabilit pana acum ca cele doua victime erau legate, imobilizate cu mainile la spate și au fost practic fara aparare in fața loviturilor de cuțit.

- "Am cerut o ancheta rapida, imediat sa ia masuri și, in același timp, am cerut sa ia imediat masuri daca se dovedește ca au fost vinovați lucratori din poliție. Nu accept ca daca cineva a fost vinovat și daca se dovedește ca din cauza lucratorilor din poliție s-a ajuns la acest rezultat, cei vinovați…

- Directorul SIAS, Alexandru Scurtu, a intrebat, retoric, marți, la Antena 3, ce nota ar putea sa dea intervenției polițiștilor care nu au reușit in 5 ore sa-i salveze pe cei doi oameni omorați de criminalul din Onești. Citește și: Elena Udrea, condamnata la 8 ani de inchisoare cu executare…

- Cei doi barbați, sechestrați și uciși de Gheorghe Moroșan, aveau 38, respectiv 55 de ani și lucrau ca electricieni. Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cei doi barbați, de profesie electricieni, uciși de Gheorghe Morosan, ieri, 1 martie. Cei doi barbați, dintre care unul orfan…

- Barbatul de 68 de ani care a sechestrat doi muncitori in fostul apartament, pe care ulterior i-a injunghiat se numește Gheorghe Moroșan (foto). Criminalul din Onești a amenințat inca din 2018, dar nimeni nu a reacționat, relateaza Ziarul de Bacau In 2018, Gheorghe Moroșan a publicat o inregistrare…

- Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani, care a ucis doi muncitori ce lucrau la apartamentul pe care l-a pierdut in instanța, a avertizat din anul 2018 ca va comite ceva cumplit, daca autoritațile nu vor lua masuri in cazul sau. In 2018, el dezvaluia, intr-o filmare intrata in posesia Bugetul.ro , ca,…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, se vaccineaza anti-Covid sambata, la ora 12:00, la Spitalul Militar Carol Davila. „Sambata ma vaccinez și va fi public”, a anunțat Cițu, in cadrul unei conferințe de presa. CITEȘTE ȘI: Președintele Klaus Iohannis s-a VACCINAT public anti-Covid In urma cu o zi s-a vaccinat…