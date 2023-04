Primele plângeri în Franţa împotriva robotului conversaţional ChatGPT Cel putin doua plangeri legate de utilizarea datelor cu caracter personal au fost depuse in Franta impotriva robotului conversational ChatGPT, vizat deja de diverse proceduri in mai multe tari, relateaza miercuri AFP. Vinerea trecuta, Italia a devenit prima tara care a blocat temporar ChatGPT din cauza ingrijorarilor legate de securitatea datelor cu caracter personal, de absenta unei note de informare pentru utilizatori si de cea a unui sistem de verificare a varstei utilizatorilor minori, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

