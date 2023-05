Primele pensii speciale pe care Puterea le vrea eliminate Reforma pensiilor speciale ar putea aduce și eliminarea unora dintre acestea, cum este cazul celor de la Curtea de Conturi, o parte din acelea ale funcționarilor parlamentari și revizuirea unora din cele primite de magistrații care beneficiaza de ele in urma nor artificii legislative. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a precizat ca, in aprilie 2023, peste 50% din beneficiarii de pensii speciale sunt judecatori si procurori. Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), in aprilie 2023, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 10.269…

- ”Probabil ma voi duce si saptamana viitoare (la Bruxelles - n.r.). Astazi (joi - n.r.) a venit raportul de la Banca Mondiala, abia astept sa-l citesc si eu. Eu ma duc sa discut si sa avem jalon indeplinit, sa vedem ce mai este de facut, daca mai este de facut ceva dupa raportul care a venit acum de…

- Intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, cand va merge la Bruxelles pentru pensiile speciale, Marius Budai a precizat ca acest lucru se va intampla saptamana viitoare. ”Probabil ma voi duce si saptamana viitoare. Astazi a venit raportul de la Banca Mondiala, abia astept sa-l citesc si eu. Eu ma duc…

- In timp ce romanii indura cel mai sarac Paște din ultimii ani, aleșii intarzie sa vina cu legile care ar face dreptate pentru batranii țarii. Coaliția are doua mari reforme de finalizat anul acesta: reforma sistemului general de pensii și cea a pensiilor speciale. Sursele noastre spun ca cele doua legi…

- Rapoartele privind finanțele publice locale, elaborate de Curtea de Conturi , dezvaluie multe ilegalitați in Unitațile Administrativ Teritoriale aflate in județele controlate de UDMR . In cele patru județe controlate de UDMR, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare, bugetele publice locale au fost prejudiciate…

- Un control facut de Curtea de Conturi la operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz – a gasit mai multe nereguli in contabilitatea companiei. SNTGN Transgaz SA Mediaș , companie aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului, nu a inregistrat integral in contabilitate volumul…

- Deși a tot vehiculat numele Gabrielei Firea, Marcel Ciolacu a evitat, pana acum, declarații concrete in legatura cu persoana care va candida din partea PSD la Primaria Capitalei. „Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei. Vreti sa iesim dupa emisiune prin Bucuresti sa vedem…