Stiri pe aceeasi tema

- Cei 7 barbați acuzați ca au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați inchisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecatoria Sectorului 1 fiind intre 1 an și 2 ani și 8 luni, decizia nefiind definitiva. Tanara jandarm trebuie sa primeasca 10.000 euro daune.Cei…

- Persoanele varstnice beneficiare de servicii sociale in Centrul din localitatea Mironești precum și copiii beneficiari de masura de protecție speciala in patru case de familial și in Complexul de Servicii Sociale din municipiul Giurgiu au primit duminica, 22.12.2019, vizita reprezentanților Grupului…

- Casa de tip familial Casa Mea din municipiul Giurgiu, structura rezidențiala din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu va fi dotata cu mobilier nou datorita sprijinului oferit de Asociația SOS Viețile copiilor. Dupa vizita efectuata cu ocazia zilei Sf. Nicolae…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a incheiat un contract de achizitii de produse farmaceutice. Societatea care se va ocupa de achizitiile de produse farmaceutice este Eurosantis SRL. Valoarea contractului este 0 lei, iar atribuirea a avut loc in data de11 11 2019.…

- Primele masuri luate de guvernul liberal au fost sa schimbe secretarii de stat și sa diminueze salariile pentru angajații din sistemul bugetar. Printre primii care au „beneficiat” de aceste masuri de austeritate sunt peste 250 de clujeni, angajați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Campania "Curatam Constanta Noastra" continua si in luna noiembrie.70 de voluntari de la Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" Constanta au raspuns demersului initiat de Primaria Municipiului Constanta.La actiunea de igienizare organizata pe strada Viorelelor din cartierul KM 5 au participat si reprezentanti…

- Persoanele cu dizabilitați pot primi vouchere pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistative.Pentru a obține bonul valoric, persoanele interesate pot depune la sediul la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba o serie de acte și documente. Prin tehnologii…

- Un baiat, de 16 ani, din Targu Jiu, este cautat de polițiștii gorjeni dupa ce a disparut dintr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj. Politisti din Targu Jiu au fost sesizați miercuri de reprezentanti ai D.G.A.S.P.C. Gorj ca, ieri, Popescu Constantin-Florin,…