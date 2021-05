”Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. Raiffeisen Bank a atras in aprilie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste 400 milioane de lei”, anunta BVB. Fondurile obtinute vor fi directionate pentru finantarea proiectelor eligibile ale Raiffeisen Bank care sa asigure tranzitia catre o economie sustenabila si durabila. ”Prin listarea obligatiunilor verzi emise de Raiffeisen Bank pe Bursa de Valori Bucuresti reconfirmam…