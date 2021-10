Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat cu niciun rezultat. Discuțiile de joi ar fi trebui sa […] The post Primele negocieri. Președintele UDMR, discuții cu premierul desemnat Nicolae Ciuca, la sediul PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .