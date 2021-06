Stiri pe aceeasi tema

- In 14 februarie 2020 era adus la CSM Știința Baia Mare gruzinul Beka Bitsadze, iar acum jucatorul a ajuns la final de contract și va parasi gruparea baimareana. Puternicul flanker gruzin va evolua de acum inainte in liga secunda la echipa Niort Rugby Club. Anunțul a fost facut de oficialii clubului…

- BURSA TRANSFERURILOR LIGA 1 // Fereastra de mercato de vara in 2021 s-a deschis pe 15 iunie și se inchide pe 6 septembrie. Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, pe 18 august 2020. Echipele din Liga 1 au inceput deja sa faca primele mutari pe piața transferurilor,…

- Dupa un sezon oprit de pandemie și un altul comprimat la extrem, cu un mini-turneu de patru echipe, la varf, pentru desemnarea reprezentantei la barajul pentru promovare in cel de-al treilea eșalon, Liga a 4-a se pregatește de un nou restart pentru urmatoarea stagiune, 2021-2022. Comitetul Executiv…

- Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal a hotarat ca Supercupa județeana, sezonul 2021, sa se dispute dupa un nou format. Astfel, vor participa patru echipe: campioana județeana Team Sageata, caștigatoarea Cupei Romaniei – faza județeana și caștigatoarele celor doua serii de play-out din…

- Rapid, echipa care a promovat dupa sase ani in Liga 1, va juca primele sale meciuri in urmatorul sezon pe arena din Mioveni, avand in vedere ca noul stadion Rapid-Giulesti, desi este aproape finalizat, nu va putea deveni operational pana la 17 iulie, cand este programata prima etapa. Surse din cadrul…

- Finala Cupei Romaniei din 22 mai se va desfașura cu public, accesul pe stadion fiind permis celor vaccinați. Se ia in calcul și acceptarea de teste PCR facute cu puțin timp inainte sau chiar teste rapide. „Cupa Romaniei, eveniment fanion, se va desfașura cu public, vor avea acces persoanele vaccinate”,…

- Primele competitii oficiale pentru sectia de kaiac-canoe de la CSM Pitesti sunt programate in aceasta saptamana. Este vorba de Campionatul national de primavara pentru juniori I, pe 23 si 25 aprilie, urmand ca in perioada 26-27 aprilie sa aiba tot aceeași competiție, dar rezervata juniorilor 2 si cadetilor.…

- Programul play-off-ului din Liga 2 a fost stabilit la inceputul acestei saptamani, intr-o tragere la sorți care a avut loc la Casa Fotbalului. Liderul FC U Craiova și Rapid incep in deplasare lupta finala pentru Liga 1. Primele sase clasate iși vor disputa locurile de promovare intr-un play-off in care…