Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de controale in centrele de batrani vine și cu alte nereguli. Astfel, alte patru azile din Bucuresti si un centru de ingrijire din Timisoara au fost inchise. Citește și: Controale in centrele pentru varstnici din Argeș. Prefectul: „Le-am transmis sa aiba toleranța zero!” Potrivit Observatornews.ro,…

- Doua centre de ingrijire a persoanelor varstnice au fost amendate in urma controalelor Agentiiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) dupa ce inspectorii au constatat ca acestea nu au avut personal de specialitate care sa realizeze planuri individualizate de asistenta si ingrijire pentru…

- Ministrul Muncii Marius Budai paseaza responsabilitatea in privința verificarilor la azilele groazei din Ilfov. El a declarat ca va solicita o informare de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Ilfov privind verificarile facute lunar acolo. La randul sau președintele…

- Noi dezvaluiri ies la suprafața in cazul azilurilor groazei. Victimele erau batute de angajați, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Cei care erau aproape de a ceda au incercat chiar sa se sinucida pentru ca nu primeau mancare și erau obligați sa munceasca. Personalul le fura batranilor chiar…

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) a inceput procedura legala privind retragerea acreditarii pentru centrele de ingrijire si asistenta din Afumati si Voluntari ale Asociatiei „Sf. Gabriel cel Viteaz”. Aici, batranii erau ținuți in condiții inimaginabile, flamanzi și fara ingrijire…

- DIICOT a anuntat miercuri dimineata ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. Reamintim ca 31 de perchezitii au fost facute, in cursul zilei de marti, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta,…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat proiectul “Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea DGASPC cu echipamente de protecție in contextul generat de pandemia COVID-19”, realizat in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. Astazi a avut…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in martie 2023, de 165.714 persoane, cu 289 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…