Primele măsuri luate de autorități după ce tânăra de 19 ani a fost ucisă de urs în Bucegi Compania de stat Romsilva a anunțat cresterea masurilor de monitorizare a ursilor, in special in zonele turistice. Pe cele o suta de fonduri cinegetice gestionate de catre Regia Naționala a Padurilor, unde traiesc urși, sunt de trei ori mai multe exemplare decat ar fi optim. „Masurile au fost adoptate in urma cresterii populatiei de urs, […] The post Primele masuri luate de autoritați dupa ce tanara de 19 ani a fost ucisa de urs in Bucegi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

