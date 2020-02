Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19. Ministrul anunta ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara.Ministrul…

- Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti, referindu-se la cazul copilului decedat in urma anesteziei facute la o clinica de stomatologie din Pitesti, ca astfel de "tragedii" nu trebuie sa se mai repete, el mentionand ca la nivel national va fi implementat un set de masuri pentru…

- Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR) s-a autosesizat in cazul copilului de patru ani care a murit dupa o anestezie la o clinica stomatologica. A fost initiata procedura disciplinara impotriva membrilor corpului profesional implicati in incident.

- Dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce copilul de patru ani care a intrat in coma in urma unei anestezii generale la dentist a murit. Imediat dupa decesul baiatului, Direcția de Sanatate Publica Argeș a decis suspendarea activitatea clinicii stomatologice din Pitesti unde ii fusese facuta procedura.…

- Copilul de 4 ani, care a intrat in coma, dupa ce a fost anesteziat la stomatologie, in Pitești, a murit, miercuri, la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, dupa un stop cardio-respirator, au anunțat reprezentanții unitații medicale. Copilul de patru ani intrase in coma in urma unei anestezii generale…

- Directia de Sanatate Publica Arges a suspendat activitatea clinicii stomatologice din Pitesti unde un copil de patru ani a intrat in stop cardio-respirator in urma unei anestezii, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii, Victor Costache, potrivit news.ro.Costache a precizat ca anestezia generala…

- Vești de ultima ora dupa verificarile demarate de Ministerul Sanatații in cazul baiețelului de patru ani din Pitești, care a intrat in coma in urma unei anestezii pe care i-a facut-o medicul stomatolog. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a afirmat, marți, ca procedura de anestezie a fost ilegala…

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.