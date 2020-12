Primele mașini zburătoare vor funcționa din 2023. Vezi unde Singapore va gazdui primul serviciu de taxi aerian cu energie electrica din lume pana la sfarșitul anului 2023. Producatorul german se angajeaza sa inceapa operațiunile in termen de trei ani, odata ce finalizeaza incercarile de zbor, evaluarea și certificarea in colaborare cu orașul-stat, a declarat miercuri intr-un comunicat. Biletele pentru o calatorie de 15 minute, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

