- Potrivit sursei citate, mostenitorul coroanei britanice a prezentat „simptome slabe, dar este in stare buna". A fost testata si sotia sa, ducesa de Cornwall, iar rezultatul a fost negativ. Cei doi se aflau deja in izolare la domiciliu.

- Cu riscul propagarii noului coronavirus, toata familia regala britanica s-a refugiat la tara. Ori, potrivit traditiei, ea incarneaza virtuti precum datoria, civismul si unitatea nationala.

- Prințesa Beatrice de York, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, și-a programat nunta cu afaceristul Edoardo Mapelli Mozzi la 29 mai 2020, insa sunt șanse mari ca evenimentul sa fie amanat in contextul epidemiei cu coronavirus.

- Bucatarul renumit Carolyn Robb a vorbit public despre timpul ei lucrat ca chef bucatar al printului Charles si al printesei Diana, dar si despre carte sa de bucate numita “The Royal Touch”. La acea vreme nu exista un bucatar celebru care sa onoreze familia regala cu preparate de exceptie si cu echipamente…

- Printul William si Kate Middleton isi vor face prima aparitie publica alaturi de Harry si Meghan Markle de la anuntul acestora din urma de a se distanta de familia regala britanica potrivit news.ro.Aceasta reintalnire va avea loc luni, 9 martie, la celebrarea Zilei Commenwealth, a anuntat…

- Debbie Frank prevede mai multe „tulburari și schimbari” pentru regina Elisabeta a II-a in luna martie, luna in care prințul Harry și Meghan Markle trebuie sa renunțe la drepturile regale. Suverana se va confrunta cu o noua criza care va provoca mai multe schimbari in Familia Regala, a prezis astrologul…

- Patru elevi ai scolii „Thomas” din Battersea, o institutie de invatamant privata din sud-vestul Londrei frecventata de printul George si printesa Charlotte – copiii Prințului William, prezinta simptome de infectie cu noul coronavirus, potrivit gala.fr., scrie...