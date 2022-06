Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca țara noastra are o creștere a investițiilor cu 10% in primele doua luni ale anului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Crestere cu peste 57% la tranzacțiile imobiliare din Cluj, in a doua luna a anului. De la izbucnirea razboiului din Ucraina s-au inregistrat cresteri de preturi la unele materii prime si materialele de constructii.

- In data de 29.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 55.752 de persoane, dintre care 8.261 cetateni ucraineni (in crestere cu 8,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.523 cetateni ucraineni (in crestere…

- Elaborarea unui plan de masuri care ar putea fi adoptat in cel mai scurt timp, daca situația de la granița se agraveaza, dar și problema refugiaților, care a devenit tot mai vizibila la noi in țara, dupa ce aproximativ 600 de mii de ucraineni au trecut frontiera, sunt subietele de pe agenda discuțiilor…

- Efectele razboiului din Ucraina se resimt deja in Romania. Industria auto, producția de mobila și metalurgia sunt cele mai afectate de criza declanșata de invazia Rusiei in Ucraina. Nu este exclusa nici o eventuala criza alimentara, deși Guvernul a negat.Statele Unite, dar și țarile europene se vor…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO.…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, rezervarile pentru vacanțe in țara și in strainatate au scazut, potrivit reprezentanților agențiilor de turism. Alin Burcea, vicepreședinte al ANAT, Asociația Naționala a Agențiilor de Turism, a solicitat instituțiilor statului sa grabeasca emiterea voucherelor…

- Este nevoie mai mult ca oricand ca cetațenii noștri sa fie protejați de efectele militare, sociale si economice ale agresiunii din Ucraina, a declarat duminica premierul Nicolae Ciuca, in timpul discuției pe care a avut-o cu ministrul israelian de Externe, Yair Lapid.