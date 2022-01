Primele inculpări în Cazul cursei Ryan Air deturnată în Belarus. 4 oficiali belaruși puși sub acuzare de prucurorii americani Justitia americana a anuntat joi inculparea unor responsabili guvernamentali belarusi acuzati ca au deturnat in 2021 un avion al companiei Ryanair pentru a aresta un jurnalist de opozitie care se afla la bord, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit unui comunicat al procurorului federal din Manhattan, patru oficiali din Belarus sunt acuzati de "complot pentru comiterea unui act de piraterie pentru a devia zborul Ryanair 4978" din 23 mai 2021, care zbura de la Atena la Vilnius, spre aeroportul din Minsk "ca raspuns la o presupusa amenintare cu bomba la bordul avionului".



In detaliu,…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

